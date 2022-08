Gonçalo Paciência marcou no primeiro jogo oficial com a camisola do Celta de Vigo, que viu escapar uma vantagem de dois golos na receção ao Espanhol, na 1.ª jornada da Liga espanhola.

O avançado formado no FC Porto, que se transferiu neste defeso do Eintracht Frankfurt para a equipa espanhola, foi titular e aos 63 minutos, já depois de Iago Aspas ter inaugurado o marcador em cima do fecho da primeira parte, fez o 2-0.

Paciência foi substituído aos 70 minutos e logo a seguir viu de fora o Espanhol reduzir por Edu Exposito. O golo reacendeu a esperança dos visitantes, que acabaram compensados ao oitavo minuto do tempo de compensação através de um penálti convertido por Joselu, que fez o 2-2 final.