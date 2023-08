Titular pelo Paris Saint-Germain na jornada inaugural da Liga francesa, Gonçalo Ramos ficou em branco no empate caseiro com o Lorient.

Após o jogo, em declarações ao Canal +, o ex-jogador do Benfica disse querer atingir no PSG o estatuto de outro português que se fez lenda na cidade das luzes: Pedro Pauleta, que entre 2003 e 2008 fez 109 golos pelo emblema parisiense.

«Ele marcou muitos golos e eu também marco muitos golos. Gosto de ser comparado a uma lenda do clube, alguém que foi capitão aqui, que marcou muitos golos, fez muitos jogos e eu espero ultrapassá-lo em número de golos», disse o jovem avançado.

Melhor marcador do Benfica na época passada, Gonçalo Ramos apresentou-se para quem ainda não o conhece. «Sou um avançado que quer muito marcar golos e espero que isso aconteça. Sou trabalhador, um jogador de equipa. Gosto de participar no jogo, mas quando chega o momento ou é preciso matar e marcar, eu devo estar presente. (...) Ter jogado muito [no Benfica] deu-me muita confiança. Fez de mim um jogador diferente. Marcar golos ajuda ainda mais e hoje sou um jogador ultra-confiante», garantiu.