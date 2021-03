Abel Ferreira assumiu em entrevista à ESPN Brasil que a sua grande referência «de longe, de longe é José Mourinho».

«Uma coisa é chegar em clubes que gastam fortunas para compor o plantel, outra coisa é você fazer das tripas coração. E nisso não há como o Mourinho, que venceu no FC Porto e no Inter de Milão, 50 anos depois. Para mim é uma referência, se eu o vir, faço uma vénia», declarou sobre o técnico com quem diz que nunca falou pessoalmente.

Abel foi mesmo mais longe e comparou o português com Klopp ou Guardiola.

«Mourinho ganhou em clubes nos quais eu gostava de ver um Guardiola ou um Klopp a triunfar. Gostava de os ver a treinar equipas médias e a ganhar», acrescentou, sem deixar de elogiar também o técnico catalão.

«Ele é muito bom, mas treina sempre os melhores. Gostava de o ver dizer: ‘agora vou treinar o Valência, ou vou ali a Portugal ser campeão europeu com o FC Porto’. Só para desafiar», concluiu o treinador que levou o Palmeiras à conquista da Taça Libertadores.