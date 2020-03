O Olympiakos de Pedro Martins aproveitou da melhor forma o deslize do PAOK de Abel Ferreira na 26.ª jornada da Liga grega.

Com Vieirinha a titular, o campeão helénico não foi além de um empate a um golo na visita ao reduto do Xanthi, que contou com Fábio Sturgeon entre as opções iniciais. Chuba Akpom inaugurou o marcador para o PAOK aos 4 minutos, mas Christos Lisgaras empatou ainda antes do minuto 20.

A equipa de Abel Ferreira está já a sete pontos do Olympiakos, que lidera o campeonato agora ainda com margem mais confortável, graças ao triunfo por 2-0 na receção ao Panetolikos. Com três portugueses de início (Rúben Semedo e Bruno Gaspar pelo Olympiakos; Dálcio pelos visitantes), os golos do conjunto de Atenas foram apontados por Giorgos Masouras aos 60 minutos e por Andreas Bouchalakis já em tempo de compensação.

Recorde-se que este ano o campeonato vai terminar com uma fase de apuramento de campeão com sete jogos, sendo que os pontos obtidos até agora transitam para essa fase.