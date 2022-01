O Olympiakos não foi além de um empate sem golos na visita a casa do Apollon Smirnis, atual último classificado da Liga grega.

Sem Rúben Semedo e Rony Lopes, o campeão grego foi muito superior durante toda a partida da 16.ª jornada, mas não conseguiu materializar as oportunidades criadas.

Apesar do empate (a primeira cedência de pontos ao fim de dez vitórias seguidas), o Olympiakos continua líder confortável da Liga grega com 42 pontos, mais nove do que o AEK de Atenas.