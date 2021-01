O Olympiakos de Pedro Martins venceu fora o Panetolikos por 2-1 e deu continuidade ao passeio que tem sido esta edição da Liga grega.

Bruma foi o único português em campo e saiu ao intervalo, quando o campeão helénico vencia por 1-0 com um golo de Konstantinos Fortounis aos 4 minutos.

A abrir a segunda parte, Aymen Tahar empatou, mas Youssef El Arabi fez o 2-1 para o Olympiakos aos 65 minutos.

O Olympiakos lidera a Liga grega com 41 pontos em 45 possíveis e tem agora mais nove pontos do que o Aris, que segue no segundo posto mas com menos um jogo.

A meio da próxima semana o Olympiakos defronta fora o PAOK, considerado o adversário mais forte dos atenienses na corrida ao título.