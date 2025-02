Um golo bastou para que o Olympiakos regressasse às vitórias no campeonato grego. Depois do empate na última ronda, o líder bateu o Levadiakos, por 0-1, em jogo válido para a 21.ª jornada da Liga grega.

O Olympiakos teve domínio mas conseguiu poucas chances soberanas de golo no terreno dos oponentes. O golo só chegou aos 86 minutos por intermédio de Mouzakitis.

No que toca a jogadores portugueses, David Carmo e Chiquinho estiveram no onze inicial, Gelson Martins e Sérgio Oliveira saíram do banco de suplentes.

O Olympiakos segue na liderança da tabela com 47 pontos, mais quatro do que o Panathinaikos de Rui Vitória. O Levadiakos é 12.º colocado com apenas 18 pontos.