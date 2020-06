O PAOK Salónica, atual campeão grego, não foi além de um empate sem golos na visita a casa do Panathinaikos e pode perder o segundo lugar do campeonato para o AEK Atenas, que joga neste domingo.

Vieirinha foi titular na equipa orientada por Abel Ferreira, sendo que João Nunes foi lançado no Panathinaikos num minutos finais da partida.

Recorde-se que o PAOK começou o play-off de apuramento do campeão com uma derrota caseira diante do Olympiakos de Pedro Martins, que está lançado para a conquista do título que lhe fugiu nas últimas duas temporadas.