O Olympiakos de Pedro Martins goleou em casa o Larissa por 4-1 e garantiu que vai dormir na liderança isolada da Liga grega, com mais três pontos do que o PAOK de Abel Ferreira, que entra em campo na quinta-feira.

Com Bruno Gaspar no onze, a equipa de Atenas resolveu o jogo nos primeiros 45 minutos, período no qual apontou os quatro golos: Giorgos Masouras marcou aos 9m e aos 11 minutos, o ex-V. Guimarães Soudani fez o 3-0 aos 17m e El Arabi assinou o quarto aos 37 minutos.

O único tento da equipa visitante foi marcado por Amr Warda, já na segunda parte.

Com este resultado, o Olympiakos chega aos 37 pontos em 15 jornadas, continuando, tal como o PAOK, invicto na Liga grega.



Por sua vez, o AEK de Atenas com Hélder Lopes, Nelson Oliveira, Paulinho e André Simões venceu na receção ao Asteras por 2-1 com golos de Mantalos e Livaja.