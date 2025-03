O Olympiakos venceu em casa o Panathinaikos por 4-2 no arranque da fase de apuramento do campeão da Grécia.

Costinha, Chiquinho e Gelson Martins foram titulares pelo Olympiakos, tal como Roman Yaremchuk, avançado ex-Benfica que bisou com golos logo no minuto inaugural - erro incrível do guarda-redes - e aos 51m.

A equipa de Rui Vitória esteve em desvantagem praticamente todo o jogo e aos 16 minutos já perdia por 2-0, depois de Chiquinho, também ex-jogador do Benfica, ter dobrado a vantagem do conjunto do Pireu.

Mladenovic ainda reduziu para 2-1 sensivelmente a meio da primeira parte e Ioannidis, ex-alvo do Sporting, voltou a reduzir para o Panathinaikos na conversão de um penálti aos 75m. Pouco depois do ex-Sp. Braga e FC Porto David Carmo ter sido lançado no jogo e o Olympiakos tentava preservar a vantagem, os anfitriões decidiram a partida com um golo de Kostoulas ao minuto 83.

Com este resultado, aliado à derrota do vice-líder AEK com o PAOK (2-3), o Olympiakos reforça a liderança do campeonato grego, agora decidido numa Liga a quatro: tem agora 63 pontos, mais dez do que o AEK e 13 do que o Panathinaikos.