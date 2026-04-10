Pep Guardiola, treinador do Manchester City, fez esta sexta-feira a antevisão ao à deslocação de domingo, a Londres, para defrontar o Chelsea. O técnico espanhol falou sobre o leque de indisponíveis para o embate com os «blues» e abordou a provável saída do capitão português do Manchester City, Bernardo Silva, no final da temporada.

«Ele é muito bom em todos os aspetos. Ele joga muitos jogos. Há nove anos que estamos juntos e sem lesões. Ele pode jogar em diferentes posições, é muito inteligente e lê cada momento que a ação e o jogo exigem», afirmou Guardiola.

O técnico dos «citizens» desfez-se em elogios ao médio português de 31 anos, recordando a passagem pelo Manchester City e os títulos conquistados pelo clube.

«Ele tem sido uma contratação incrível para nós. Incrível! Eu amo este clube e adorava se ele (Bernardo Silva) pudesse ficar e terminar a carreira aqui, mas não sei. Ele vai decidir, é decisão dele», comentou.

«Há um mês, eu disse que tinha de ser a primeira pessoa a quem ele contaria [n.d.r.: a decisão de ficar ou sair] e ele ainda não me disse nada. Não sei se ele já decidiu», acrescentou sobre o futuro de Bernardo Silva.

Ainda no decorrer da conferência, Pep Guardiola deu algumas novidades sobre o estado dos lesionados do Manchester City, onde visou Rúben Dias, afirmando que, apesar de melhor, não está pronto para o encontro de domingo.

Guardiola confirmou também que Kovacic está recuperado e volta a ser opção, enquanto John Stones e Gvardiol continuam em recuperação.

O Manchester City defronta o Chelsea este domingo, dia 12, num jogo com início marcado para as 16h30.