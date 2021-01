A imprensa inglesa não poupa elogios à exibição de Rúben Dias na vitória do Manchester City no reduto do rival Manchester United, que valeu a passagem à final da Taça da Liga. Após o jogo de Old Trafford também o treinador dos «citizens» deixou rasgados elogios ao internacional português.

«O Rúben vive o futebol 24 horas por dia e está a dar-nos algo especial. Parabéns ao Txiki (Begiristain, diretor desportivo) por ter contratado este jogador, pois ele vai ser fantástico por muitos anos», referiu Pep Guardiola, em declarações reproduzidas pelo clube.

O treinador do Manchester City dedicou ainda o triunfo a Colin Bell, glória do clube que faleceu na véspera.