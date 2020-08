Guilherme Ramos vai integrar a equipa técnica de Sabri Lamouchi no Nottingham Forest, informou o clube inglês.



O português de 35 anos estava sem clube desde que deixou os cipriotas do ENP, do Chipre e vai reencontrar Bruno Baltazar, treinador que acompanhou no Estoril, na Olhanense, no APOEL e no AEL Limassol e que também pertence à equipa técnica do francês.



Guilherme Ramos vai juntar-se à armada lusa do Forest que conta com Yuri Ribeiro, Tobias Figueiredo, Tiago Silva e João Carvalho.

