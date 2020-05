Bruno Fernandes e Pogba ainda não foram utilizados por Solskjaer ao mesmo tempo desde que o português chegou a Old Trafford, em janeiro. Juntamente com Matic e Angel Gomes, o duo trabalhou em conjunto na passada terça-feira e Luke Shaw frisou que a competitividade nesse grupo era muito elevada.



«Todos estão em grande forma física, o que prova o quão profissionais fomos durante a quarentena. Na terça-feira, vi que o grupo de Bruno Fernandes, Pogba, Angel e Matic estava muito forte. Havia uma grande competição nesse grupo. Notou-se que todos estão com vontade de vencer até nos treinos, Já tínhamos saudades», referiu, citado pelo site do clube.



O lateral-esquerdo explicou como estão a decorrer os treinos nos red devils nesta fase devido à pandemia de Covid-19.



«Estamos divididos em diferentes grupos. Alguns treinam de manhã, outros de tarde. Praticamente só vemos quem participa nas mesmas sessões. Cada grupo treina com 20 minutos de intervalo um do outro e isso permite-nos conversar um pouco e perceber como estão todos. É bom ver os meus colegas e o staff, todos parecem estar muito bom», esclareceu.