Antigo «pupilo» de Jesualdo Ferreira no FC Porto, Hulk aprova a escolha do técnico português para comandar o Santos.

«Acho que pode fazer muito sucesso no Brasil, por ter muita experiência. Disputou muitas competições, e não vejo motivo para não ter sucesso. Ao vir para o Brasil com a oportunidade de pegar numa equipa com um bom plantel, tem tudo para fazer um ótimo trabalho», afirmou o avançado do Shanghai SIPG, em declarações ao Globoesporte.

Hulk acrescentou ainda que Jesualdo «é um líder no balneário» e «sabe motivar os jogadores». «As palestras são muito boas, pois sabe ler bem os adversários. Gostei muito de trabalhar com ele», reforçou ainda.

O internacional brasileiro assume, em suma, que Jesualdo «foi muito importante» na sua carreira, tendo em conta a evolução conseguida sob o seu comando, depois de ter sido recrutado pelo FC Porto no Japão.