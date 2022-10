Pedro Martins já não vai treinar o Hull City.

As negociações entre o emblema inglês e o treinador português sofreram avanços e recuos, Pedro Martins chegou a aceitar a proposta, mas mais tarde recuou e agora, em comunicado, o Hull City anuncia um desfecho sem fumo branco.

«Após prolongadas negociações com Pedro Martins, fomos incapazes de chegar a um entendimento, pelo que tomámos a decisão de cancelar as negociações. O Pedro é um grande treinador, mas sentimos que não seríamos capazes de ir ao encontro das suas exigências. Agradecemos o interesse dele no Hull City e desejamos-lhe o melhor para o futuro», refere o comunicado, assinado pelo presidente.

Andy Dawson, que tinha assumido o comando da equipa de forma interina, vai manter-se no cargo, pelo menos para já.