Nuno Campos levou o ZTE até à final da Taça da Hungria após uma vitória na meia-final, nesta terça-feira, após vencer o Honved no desempate por grandes penalidades.

A equipa de Zalaegerszeg sobrepôs-se ao oponente da segunda divisão após um empate a 2-2 nos 120 minutos. Curiosamente, o ZTE só levou o jogo a prolongamento aos 90+3m, após um golo de João Victor. Alfonso marcou o outro golo do ZTE.

Esta é a 2.ª final da história do clube, depois de se ter sagrado vencedor na época 2022/23. O ZTE é quarto classificado na Liga.

Porém, terá tarefa difícil na final - Gyor, líder do campeonato, e Ferencvaros, crónico campeão húngaro, disputam a outra meia-final. Nuno Campos, que conduziu o Tondela à final da Taça de Portugal em 2022, cumpre a primeira temporada no clube.