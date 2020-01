No seguimento do empate sem golos frente à Chapecoense (0-0), Augusto Inácio voltou a sublinhar a importância da chegada de reforços e deixou alguns reparos aos seus jogadores.

«Não nos falta força ofensiva, mas sim velocidade ofensiva, dois conceitos diferentes… alguns jogadores não têm essa característica. Algumas coisas eu não posso mudar, como dar velocidade ao Valdívia, Jonathan, Bruno Silva, ao Pedro Castro. Se eles não têm velocidade, temos de descobrir jogadores com essa característica», advertiu o técnico português, em conferência de imprensa, citado pelo Globoesporte.

O técnico de 64 anos surpreendeu e apresentou um onze com três centrais. Perante a falta de extremos, o técnico português, tal como já tinha afirmado, foi «forçado» a mudar o seu habitual esquema de 4-2-3-1.

«Os treinadores não podem usar só um sistema, têm de perceber as características dos seus jogadores. Este é um esquema que costumo utilizar. Uma das minhas melhores temporadas no Vitória de Guimarães foi com três centrais. Para jogar neste estilo temos de ter dois defesas rápidos e também velocidade no ataque. Não descarto utilizar este esquema mais vezes», assinalou Augusto Inácio.