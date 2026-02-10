Com uma vitória esmagadora para a Champions Asiática, Sérgio Conceição igualou a maior goleada da carreira como treinador. O técnico português, agora à frente do Al Ittihad, goleou o Al Gharafa, de Pedro Martins, por 7-0.

Esta goleada remete para 2022. Na altura, no dia 16 de abril, pelo FC Porto, Conceição goelou o Portimonense também por 7-0 a contar para a 30.º jornada da Liga. Taremi com um hat-trick e Evanilson com um bis foram os destaques da partida. Nessa época – 2021/22 – o FC Porto sagrou-se campeão. Foi, na verdade, a última vez que os dragões conquistaram o título.

Ora, no que toca ao jogo desta terça-feira, Conceição referiu que a vitória foi «justíssima». Elogiou, ainda, o papel «fantástico» dos jogadores.

«Foi um jogo de qualidade da nossa parte, com bola e sem bola. É claro que hoje materializamos grande parte das situações que criámos no último terço, algo que não tem acontecido ultimamente. Hoje fomos felizes na finalização e foi uma vitória justíssima, porque os jogadores tiveram um papel fantástico no jogo», referiu em conferência de imprensa após o jogo.

O técnico português garantiu que os golos surgiram de forma natural. Confessou, ainda, que não fez qualquer pedido especial, apenas pediu a concentração habitual

«Concentrámo-nos no jogo e os golos surgiram naturalmente. Não foi um pedido especial, acho que o importante era ganhar. Mais golo, menos golo, eu penso que o nosso objetivo era a vitória, os golos surgiram naturalmente pelo trabalho fantástico que os jogadores fizeram», atirou.

Conceição alertou os jogadores sobre a importância de manter a humildade. Analisou a vitória como importante, mas relembrou: festejar apenas títulos. O Al Ittihad, recorde-se, mantem-se vivo em todas as competições que participa. Porém, no que toca à Liga saudita, ocupa o sétimo lugar com 34 pontos – a 16 do líder Al Hilal.

«É apenas um resultado, uma vitória. Mantermo-nos humildes, com os pés no chão, para pensar que só trabalhando desta forma, motivados, ambiciosos, determinados e organizados como estivemos neste jogo, é que conseguimos vitórias. E as vitórias são importantes, mas nós não festejamos vitórias, festejamos títulos», começou por referir.

«E aquilo que nós queremos é, com estas vitórias, chegar o mais longe possível na Champions, na Kings Cup e a um lugar diferente também no campeonato. Somos uma equipa que está nas três competições, este é mais um resultado para a nossa caminhada, mas não é nada de extraordinário, não conseguimos absolutamente nada. Temos de continuar a trabalhar e pensar já no jogo de sexta-feira», concluiu.