Sérgio Conceição iguala maior goleada da carreira: «Foi fantástico»
Triunfo na Champions Asiática remete para uma vitória pelo FC Porto em 2022
Triunfo na Champions Asiática remete para uma vitória pelo FC Porto em 2022
Com uma vitória esmagadora para a Champions Asiática, Sérgio Conceição igualou a maior goleada da carreira como treinador. O técnico português, agora à frente do Al Ittihad, goleou o Al Gharafa, de Pedro Martins, por 7-0.
Esta goleada remete para 2022. Na altura, no dia 16 de abril, pelo FC Porto, Conceição goelou o Portimonense também por 7-0 a contar para a 30.º jornada da Liga. Taremi com um hat-trick e Evanilson com um bis foram os destaques da partida. Nessa época – 2021/22 – o FC Porto sagrou-se campeão. Foi, na verdade, a última vez que os dragões conquistaram o título.
Ora, no que toca ao jogo desta terça-feira, Conceição referiu que a vitória foi «justíssima». Elogiou, ainda, o papel «fantástico» dos jogadores.
«Foi um jogo de qualidade da nossa parte, com bola e sem bola. É claro que hoje materializamos grande parte das situações que criámos no último terço, algo que não tem acontecido ultimamente. Hoje fomos felizes na finalização e foi uma vitória justíssima, porque os jogadores tiveram um papel fantástico no jogo», referiu em conferência de imprensa após o jogo.
O técnico português garantiu que os golos surgiram de forma natural. Confessou, ainda, que não fez qualquer pedido especial, apenas pediu a concentração habitual
«Concentrámo-nos no jogo e os golos surgiram naturalmente. Não foi um pedido especial, acho que o importante era ganhar. Mais golo, menos golo, eu penso que o nosso objetivo era a vitória, os golos surgiram naturalmente pelo trabalho fantástico que os jogadores fizeram», atirou.
Conceição alertou os jogadores sobre a importância de manter a humildade. Analisou a vitória como importante, mas relembrou: festejar apenas títulos. O Al Ittihad, recorde-se, mantem-se vivo em todas as competições que participa. Porém, no que toca à Liga saudita, ocupa o sétimo lugar com 34 pontos – a 16 do líder Al Hilal.
«É apenas um resultado, uma vitória. Mantermo-nos humildes, com os pés no chão, para pensar que só trabalhando desta forma, motivados, ambiciosos, determinados e organizados como estivemos neste jogo, é que conseguimos vitórias. E as vitórias são importantes, mas nós não festejamos vitórias, festejamos títulos», começou por referir.
«E aquilo que nós queremos é, com estas vitórias, chegar o mais longe possível na Champions, na Kings Cup e a um lugar diferente também no campeonato. Somos uma equipa que está nas três competições, este é mais um resultado para a nossa caminhada, mas não é nada de extraordinário, não conseguimos absolutamente nada. Temos de continuar a trabalhar e pensar já no jogo de sexta-feira», concluiu.