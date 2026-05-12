Quem espera, sempre alcança. Mas Cristiano Ronaldo terá de esperar pelo menos mais duas semanas. Após quase três anos e meio no Al Nassr, o avançado português viu o título fugir de forma inacreditável, num dérbi com o Al Hilal (1-1).

No último lance do jogo, o guarda-redes Bento (que fez uma grande exibição) quis agarrar um lançamento lateral e chocou com o colega Iñigo Martínez. A bola entrou caprichosamente dentro da baliza, originando o empate tardio. Isto aos 90+8 minutos.

Em casa do Al Nassr, em Riade, a equipa de JJ sabia que uma vitória iria ser suficiente para suceder ao Al Ittihad como campeão saudita. Mas as primeiras jogadas de perigo foram dos visitantes, normalmente com Karim Benzema como denominador comum - ainda teve um golo anulado, aos 18 minutos.

Porém, o primeiro golo foi mesmo do Al Nassr. Mohamed Simakan foi o autor improvável do golo, em ação ofensiva num canto, a rematar de primeira para dentro.

Cristiano Ronaldo teve alguns remates perigosos a serem negados pelo marroquino Bounou. Saiu aos 82 minutos, enquanto João Félix foi totalista, tal como Rúben Neves, do lado do Al Hilal.

Falta apenas um jogo para o fim do campeonato, em casa do Damac, no dia 21, já depois da final da Champions da Ásia 2, contra os japoneses do Gamba Osaka. Basta um empate para arrecadar o título, se o Al Hilal vencer o jogo que ainda tem atraso: no próximo sábado, em casa, frente ao NEOM.

Se o Al Hilal não vencer o NEOM, no entanto, então o Al Nassr é campeão e faz a festa no sofá, sem entrar em campo (só tem jogo na quarta-feira da próxima semana, dia 20).

Jorge Jesus pode devolver um título que escapa ao Al Nassr desde 2019, com Rui Vitória ao leme. Por agora, Cristiano Ronaldo não quis acreditar no que viu.