A atrbuição de jogador do mês de julho da Premier League a Michail Antonio confirmou duas coisas. O jogador do West Ham é o primeiro de sempre a ser distinguido no mês de julho e esta foi a primeira vez desde que chegou Terras de Sua Majestade que Bruno Fernandes não venceu o prémio que é atribuído pela Liga inglesa.

O português estreou-se a 2 de fevereiro frente ao Wolves e no final desse mês viu-lhe ser atribuído o prémio de Jogador do Mês da Premier League. Depois disso, a Liga parou, retomando em junho.

A atribuição de prémios parou também, voltando com a retoma da liga a tempo de galardoar o antigo jogador do Sporting com mais uma distinção. Além do prémio de melhor jogador, em junho Bruno venceu ainda o golo do mês, após um excelente envovimento ofensivo do United frente ao Brighton.

Foi apenas a sétima vez que um jogador venceu dois prémios seguidos, sendo que nenhum tinha conseguido fazê-lo nos dois meses logo após a estreia. Ao fim de três meses, Bruno [ apesar de ter sido o jogador do mês para os adeptos, pela terceira vez consecutiva ] fica pela primeira vez fora das escolhas da liga.

Em relação ao vencedor, Antonio foi decisivo na permanência da equipa de Londres na Premier League. Em julho, apontou oito golos em sete jogos. Destaque para o poker frente ao Norwich, na vitória por 4-0 dos hammers.