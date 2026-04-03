Bruno Fernandes foi eleito o jogador do mês de março na Premier League e conquistou a sexta distinção, igualando Cristiano Ronaldo e Steven Gerrard.

O médio português esteve em grande plano no mês passado - com dois golos e quatro assistências - e bateu a concorrência de James Garner, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon, Alex Iwobi, David Raya e Danny Welbeck - ficando a um de se juntar a Harry Kane, Sergio Agüero e Salah (sete) na posição de jogadores com mais prémios de jogador do mês.

Na Premier League, Bruno Fernandes conta com oito golos e 17 assistências em 28 jogos ao serviço do Manchester United. De recordar, também, que o capitão dos «Red Devils» está apenas a três assistências de igualar o recorde de assistências da competição, alcançado por Thierry Henry e Kevin De Bruyne.