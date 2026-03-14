Depois de duas derrotas consecutivas, o Burnley voltou a pontuar na Liga inglesa, desta feita graças a um empate sem golos na receção ao Bournemouth, na 30.ª jornada.

O ex-Benfica Florentino, que nos últimos jogos tem perdido protagonismo na equipa, nem sequer saiu do banco. Já o ex-Sporting Marcus Edwards, foi lançado aos 66 minutos. Nos visitantes, o ex-FC Porto Evanilson foi titular.

O Burnley mantém-se em zona de despromoção, no 19.º lugar, com 20 pontos, a oito do Nottingham Forest, de Vítor Pereira, que é a primeira equipa acima da linha de água, mas só entra em campo no domingo. Já o Bournemouth, ocupa, à condição, o nono posto, com 41 pontos.

Também ao início da tarde deste sábado, o Brighton regressou aos triunfos, com uma vitória por 1-0 no reduto do Sunderland.

O único golo da partida foi apontado por Yankuba Minteh, aos 58 minutos.

O Brighton iguala, assim, os 40 pontos do Sunderland e sobe ao décimo lugar, enquanto o adversário desta tarde é 12.º classificado.