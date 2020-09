Hélder Costa foi a grande figura da primeira vitória do Leeds no regresso à Premier League. O internacional português bisou diante do Fulham, batido por 4-3.

O jogador formado no Benfica inaugurou o marcador logo ao minuto 5, com um pontapé potente dentro da área, na sequência de um pontapé de canto.

Com Ivan Cavaleiro no onze, o Fulham empatou ao minuto 34, graças a um penálti convertido por Aleksandar Mitrovic.

O Leeds respondeu na mesma moeda, com Mateusz Klich a fazer o 2-1 ao minuto 41.

Patrick Bamford aumentou a vantagem já na segunda parte (50m), e depois Hélder Costa bisou ao minuto 57.

O Fulham ainda reagiu, com golos de Bobby Read (62m) e Mitrovic (67), que assim também bisou, mas o Leeds de Bielsa segurou o triunfo.