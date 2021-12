Diogo Jota foi eleito pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) o melhor jogador da Premier League em novembro.

O avançado português do Liverpool marcou dois golos em três jogos dos reds, que ajudaram a manter a equipa de Klopp no encalço do líder Manchester City.

3️⃣ @PremierLeague goals in November!@DiogoJota18 has been named as the @PFA Fans' Player of the Month 👏 pic.twitter.com/K84pAb7igG