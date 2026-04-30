Nuno Espírito Santo, do West Ham, e Vítor Pereira, do Nottingham Forest, estão entre os nomeados para o prémio de treinador do mês de abril da Liga Inglesa.

Os dois técnicos lusos tiveram um mês invicto na Liga Inglesa. O West Ham registou duas vitórias (Wolves e Everton) e um empate (Crystal Palace) em três jogos disputados.

O mesmo registo do Nottingham com duas vitórias (Sunderland e Burnley) e um empate (Aston Villa), mantendo a boa sequência invicta de oito jogos, em todas as competições.

Ambos os clubes estão na luta pela manutenção no primeiro escalão inglês e, a quatro jornadas do fim do campeonato, o West Ham ocupa o 17.º lugar com 36 pontos, menos três que o Nottingham que está uma posição acima, no 16.º lugar, com 39 pontos.

Na corrida ao prémio de treinador do mês estão também Pep Guardiola, do Manchester City, Daniel Farke, do Leeds, Fabian Hurzeller, do Brighton, Andoni Iraola, do Bournemouth e Arne Slot, do Liverpool.