Esta sexta-feira apanhou os adeptos do Nottingham Forest de surpresa - o jornalista Mateo Moretto avançou que a relação entre Nuno Espírito Santo e a direção do Nottingham Forest deteriorou-se, apesar da grande campanha na última temporada, e o técnico confirmou esse relato.

«A relação com Marinakis [dono do clube] não é mesma», admitiu o técnico português, que disse ainda que esta não é uma «boa situação». Segundo a imprensa inglesa, o principal fator de distanciamento é... Edú, novo diretor desportivo do clube.

O brasileiro, que também teve uma bem-sucedida carreira de futebolista, assumiu funções vindo do Arsenal em junho. O relacionamento entre ele o Nuno Espírito Santo «começou mal e tem vindo a piorar», segundo o The Athletic.

De acordo com o mesmo jornal, os dois homens não se falam e a relação é praticamente irreparável. Edú tem a cargo o dossiê das transferências e NES já criticou publicamente a abordagem do clube ao mercado.

O jornalista britânico Ben Jacobs acrescenta que, neste aspeto, Nuno não gostou do facto de Edu ter chumbado a transferência de Adama Traoré, extremo do Fulham que NES bem conhece dos tempos do Wolverhampton.

Por outro lado, Marinakis não terá gostado da conferência de imprensa do treinador do Nottingham Forest e realizou uma reunião para discutir o futuro de Espírito Santo... que tornou-se incerto.