Mezian Soares era quase um desconhecido em França até há poucas horas. O apelido não engana - o futebolista de 16 anos tem ascendência portuguesa do lado da mãe. Entrou durante o Lens-Nantes desta sexta-feira e foi decisivo.

Mezian, filho de um antigo jogador argelino do Lens, estreou-se ao entrar aos 78 minutos do duelo da Liga francesa. A equipa procurava o golo que lhe permitia continuar a sonhar com o primeiro lugar, na perseguição ao PSG.

Foi o jovem internacional sub-17 português que encontrou o caminho para o golo, com um remate de pé esquerdo, na primeira ação em jogo. Marcou golo a Anthony Lopes e celebrou efusivamente, numa estreia para recordar, aos 79 minutos.

O triunfo permite ao Lens a qualificação para Liga dos Campeões na próxima temporada e continuar a três pontos do PSG, que tem menos um jogo disputado. Já o Nantes foi condenado à despromoção com este resultado.