Quatro dias depois do triunfo no reduto do Spezia, por 3-2, a Juventus venceu a Sampdoria, em casa, pelos mesmos números.

Dybala abriu a contagem logo ao minuto 10, mas pouco depois saiu em lágrimas, devido a lesão.

Um penálti de Bonucci aumentou a vantagem da «vecchia signora», ao minuto 43, mas ainda antes do intervalo a Sampdoria reduziu, por Yoshida (44m).

Depois de ter feito a assistência para o primeiro golo do jogo, Locattelli assumiu a autoria do terceiro golo da Juventus, ao minuto 57.

Adrien Silva entrou logo de seguida, na equipa visitante, e ainda fez a assistência para o tento de Candreva, ao minuto 83.