A Atalanta continua a ter uma época extraordinária e aproximou-se do segundo lugar da Serie A. Depois das derrotas de Lazio e Inter, a equipa de Bergamo venceu este domingo em Cagliari por 1-0 e já só está a cinco pontos dos homens de Roma, atuais vice-líderes.



O único golo do jogo foi marcado por Luís Muriel, de penálti, aos 27 minutos.



O domingo foi bom para a Atalanta e mau para os dois portugueses em campo. O Verona de Miguel Veloso (90 minutos em campo) perdeu em Brescia por 2-0 e falhou a aproximação aos lugares europeus. Papetti e Donarumma fizeram os golos do Brescia.



O Parma de Bruno Alves desperdiçou o fator-casa e foi batido pela Fiorentina: 1-2, com Bruno Alves no centro da defesa durante 90 minutos. Os três golos do jogo foram feitos de penálti. Erick Pulgar fez os dois para o conjunto de Florença e Juraj Kucka reduziu para o Parma no segundo tempo.



Resta falar da importante vitória da Sampdoria sobre a SPAL por 3-0, com os de Génova a afastarem-se da zona de perigo e os de Ferrara cada vez mais últimos, e do empate entre Udinese e Génova_ 2-2.