Beto estreou-se a marcar na Serie A, no incrível empate a três golos entre Sampdoria e Udinese.

O antigo avançado do Portimonense foi titular e viu Deulofeu dar vantagem à sua equipa logo ao minuto 15.

Um autogolo de Stryger Larsen, nove minutos depois, deu a igualdade à equipa de Adrien Silva, que também foi titular.

O primeiro golo do Beto na Serie A surgiu mesmo à beira do intervalo. O avançado português marcou na recarga a um cabeceamento ao poste, ao minuto 43. Foi assinalado fora de jogo, inicialmente, mas depois o VAR validou o golo que levou a Udinese em vantagem para o descanso.

Um penálti de Fabio Quagliarella, ao minuto 48, determinou nova igualdade. É a 17.ª temporada consecutiva do avançado a marcar na Serie A.

Quagliarella fez depois a assistência para o golaço de Candreva, que colocou a Sampdoria em vantagem pela primeira vez no jogo, ao minuto 69.

Adrien Silva foi substituído pouco depois (73m), e a Udinese ainda conseguiu chegar à igualdade com um golo de Forestieri, ao minuto 82.

O Verona, com Miguel Veloso no banco, goleou o Spezia por 4-0, com golos de Giovanni Simeone (4m), Faraoni (15m), Caprari (42m) e Daniel Bessa (71m). Bastoni foi expulso na equipa visitante (81m).

A Lazio, depois do triunfo no dérbi com a Roma de José Mourinho, foi derrotada pelo Bolonha (3-0). Musa Barrow (14m), Arthur Theate (17m) e Aaron Hickey (68m) marcaram os golos do encontro.