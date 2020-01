O Inter não foi além de um empate em Lecce (1-1), neste domingo, e a Juventus pode acabar o dia com liderança reforçada na Serie A (recebe o Parma às 19h45).

FICHA DE JOGO

A equipa de Antonio Conte adiantou-se no marcador ao minuto 71, com um golo de cabeça do jovem defesa Alessandro Bastoni, que tinha rendido Diego Godín três minutos antes.

O Lecce empatou apenas seis minutos depois, por intermédio de Marco Mancosu, que apareceu na área a desviar um cruzamento tenso de Zan Majer.

Com este resultado o Inter fica a um ponto da Juventus, de Cristiano Ronaldo, que pode assim aumentar a vantagem se derrotar o Parma, de Bruno Alves.

O Hellas Verona, com Miguel Veloso a titular, empatou em Bolonha (1-1).

O português foi titular, mas ao minuto 62 cedeu o lugar ao reforço Fabio Borini, que estabeleceu a igualdade final com um golo ao minuto 81. Mattia Bani tinha dado vantagem à equipa da casa, ao minuto 20, mas acabou expulso por acumulação de amarelos ao minuto 66.

Brescia e Cagliari empataram a dois golos. Ernesto Torregrossa bisou para a equipa da casa (27 e 49m), e João Pedro, ex-V. Guimarães e Estoril, fez o mesmo para os visitantes (20 e g.p. 68m).

Mario Balotelli entrou ao minuto 74, na equipa do Brescia, e ainda foi a tempo de ver o cartão vermelho (81m).

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO