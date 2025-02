A Juventus esclareceu a natureza da lesão de Renato Veiga, que saiu durante a primeira parte do jogo contra o PSV Eindhoven, na quarta-feira.

O clube disse que o jogador foi submetido esta tarde a exames de diagnóstico no departamento médico da Juventus, que revelaram uma lesão no «tendão do músculo grácil [na coxa] da perna direita».

Em nota oficial, o clube acrescenta que o tempo de recuperação será avaliado em função dos sintomas, não havendo uma previsão certa da paragem de Veiga.

Renato Veiga tinha sido um elemento fundamental da Juventus nos últimos jogos, conquistando a titularidade em cinco jogos. Foi emprestado pelo Chelsea até ao final da temporada.