O AC Milan, com Rafael Leão a tempo inteiro na frente de ataque, não foi além de um empate caseiro com a Udinese (1-1), na 25.ª jornada da Serie A. Rodrigo Becão marcou para os visitantes ao minuto 68 e foi já aos 97 minutos que os milaneses anularam a desvantagem, na sequência de uma grande penalidade convertida por Franck Kessié.



O Inter de Milão desloca-se ao reduto do Parma nesta quinta-feira e pode aumentar a vantagem na frente para seis pontos, em caso de vitória.

A AS Roma de Paulo Fonseca venceu fora de portas a Fiorentina (1-2). Leonardo Spinazzola marcou nas duas balizas e Amadou Diawara fixou o resultado final, já ao cair do pano.



O Hellas Verona de Miguel Veloso garantiu o triunfo na visita ao Benevento (0-3) e a Sampdoria de Adrien Silva empatou no dérbi com o Génova (1-1).