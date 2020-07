O Parma de Bruno Alves venceu o Nápoles de Mário Rui por 2-1, em encontro referente à 35.ª jornada da Serie A de Itália. Os dois jogadores portugueses alinharam de início, a tempo inteiro.



O encontro foi decidido através de três grandes penalidades. Gianluca Caprari (45m) marcou para os locais, Lorenzo Insigne (54m) ainda fez o empate para os napolitanos mas Dejan Kulusevski garantiu o triunfo ao minuto 87.



Com este resultado, o Parma passa a ocupar o 10.º lugar na tabela classificativa, com 43 pontos, enquanto o Nápoles está na 7.ª posição, com 56.