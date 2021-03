Um belo golo de Diogo Dalot fechou a vitória do Milan no reduto do Hellas Verona (0-2).

O lateral foi titular na equipa visitante, tal como Rafael Leão, e fez o seu primeiro golo na Serie A com a camisola da equipa «rossonera». Do lado contrário, Miguel Veloso também jogou de início pela equipa da casa.

Rade Krunic inaugurou o marcador ao minuto 27, com Dalot a sentenciar o encontro ao minuto 50. O português ganhou espaço à entrada da área com uma finta de corpo e depois atirou forte, de pé direito, para o fundo da baliza.

Miguel Veloso saiu pouco depois, ao minuto 57.

Com este triunfo o Milan passa a somar 56 pontos, menos três do que o rival Inter, que lidera, e que nesta segunda-feira recebe a Atalanta.

Quem passou a equipa de Bérgamo, à condição, foi a Roma. A equipa de Paulo Fonseca soma agora 50 pontos, mais um do que a Atalanta, depois da vitória sobre o Génova (1-0).

Gianluca Mancini marcou o único golo do encontro, ao minuto 24.

Destaque ainda para o triunfo do Crotone, de Pedro Pereira (titular), na receção ao Torino (4-2).

Bruno Alves foi suplente não utilizado no empate a três golos entre Fiorentina e Parma.