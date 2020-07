Rafael Leão marcou o único golo do Milan no empate dos rossoneri (2-2) na visita ao terreno da SPAL, que entrou para esta jornada no último lugar da Serie A em igualdade pontual com o Brescia.

Aos 30 minutos, a equipa da casa já vencia por 2-0 (Mattia Valoti e Sergio Floccari).

Ainda na primeira parte, a SPAL ficou reduzida a dez, depois de Marco D'Alessandro ser admoestado com o vermelho direto e na etapa complementar o Milan arrancou para a recuperação consumada ao cair do pano.

Rafael Leão entrou para o reatamento e reduziu aos 79 minutos com um remate colocado (ver em baixo) e em tempo de compensação Francesco Vicari marcou na própria baliza.

Destaque ainda para o regresso de Zlatan Ibrahimovic aos relvados após lesão. O avançado sueco entrou aos 65 minutos.

Num dos outros jogos da noite, o Parma de Bruno Alves perdeu fora com o Hellas Verona por 3-2 e a Fiorentina foi surpreendida em casa pela Sassuolo por 3-1.