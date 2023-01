Cristiano Ronaldo não vê a hora de começar a competir pelo Al Nassr, e por isso até treina em dia de folga.

O internacional português já está inscrito, de resto. O nome já aparece no site da Liga saudita, ainda que o plantel do Al Nassr inclua ainda nove estrangeiros, quando o limite são oito. De acordo com a imprensa local, o «sacrificado» será o ex-portista Vicent Aboubakar, que já terá chegado a acordo para a rescisão.

Seja como for, Cristiano Ronaldo trabalha intensamente para a estreia. Neste sábado fez treino individual, enquanto que os colegas gozaram um dia de folga, concedida pelo técnico, Rudi Garcia.

Na véspera o internacional português até treinou enquanto a equipa jogava. Quando o ex-benfiquista Anderson Talisca fez o 2-0 frente ao Al Tai, de Pepa, Cristiano estava a pedalar no balneário.