O Zamalek orientado por Jaime Pacheco perdeu, esta terça-feira na deslocação ao terreno do Ghazel El Mehalla, por 2-1, numa partida da 11.ª jornada da Liga egípcia.



O tunisino deu vantagem à equipa do técnico português, aos 69 minutos. No entanto, o conjunto da casa conseguiu a reviravolta com golos de Abdel Kader Yehia (77m) e de Khaled El Akhmimi (90+5).



Assim, o Zamalek pode perder o primerio lugar caso o Al Ahly ganhe na receção ao Smouha, no próximo dia 16.