Jaime Pacheco teve um (re)início feliz no Zamalek.



No primeiro jogo ao comando técnico do segundo classificado da Liga egípcia, o técnico português venceu na casa do El Masry com um golo de Mahmoud Alaa.

Ainda na primeira parte, o Zamalek ficou reduzido a dez elementos, por expulsão de Sassi, aos 38 minutos, mas teve uma ocasião soberana para ampliar a vantagem, contudo, Mahmoud Alaa desperdiçou uma nova grande penalidade.

O Zamalek segurou o triunfo e está em segundo lugar no campeonato, com 61 pontos, a 18 do líder e já campeão Al Ahly.