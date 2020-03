O Santos de Jesualdo Ferreira estreou-se da melhor forma na Libertadores com uma vitória por 2-1 frente ao Defensa Y Justicia, em jogo realizado na Argentina.

Jesualdo Ferreira recordou as dificuldades que já esperava encontrar, salientando a capacidade física dos jogadores do emblema argentino. «Houve um fator que foi muito importante neste jogo: desmontar esta equipa do Defensa, uma equipa difícil, que tem uma estrutura tática que não é fácil de controlar. Têm jogadores que correm muito, trabalham muito e que colocam muitos problemas. Na primeira parte conseguimos controlar momentaneamente a situação, mas houve momentos em que não fomos capazes», começou por dizer.

O treinador português mostrou-se satisfeito pela reação da sua equipa no segundo tempo. «O que ficou por fazer na primeira parte, fizemos na segunda. Na segunda parte fizemos uma mudança relacionada com a postura de um ponta de lança, colocámo-lo entre os centrais para expor a solidez defensiva deles», reconheceu.

O técnico de 73 anos não escondeu ter tido alguma felicidade na forma como os suplentes resolveram o jogo. «Depois é alguma felicidade: faço duas substituições e foram os jogadores que marcaram os golos. Depois voltámos à nossa estrutura com três médios e três avançados e fomos capazes de controlar melhor o jogo, mais longe da nossa baliza. Foi uma vitória merecida pela forma como trabalhámos e pela forma como eles acreditaram que era possível virar o resultado», assumiu.

Jesualdo Ferreira aproveitou ainda para deixar elogios aos adeptos da equipa argentina. «Foi uma boa partida de futebol, com uma atmosfera excelente e com um grande fair-play», finalizou.

Veja a conferência de imprensa de Jesualdo Ferreira: