Jorge Jesus deixou elogios à consistência da equipa do Flamengo, após a vitória deste domingo sobre o Volta Redonda, que permitiu a passagem da equipa do técnico português à final da Taça Rio.

«Os três jogos foram parecidos. Este jogo obrigou-nos a correr mais. O Volta Redonda é mais forte do que as equipas que defrontámos anteriormente, mas mesmo assim o jogo teve sentido único. Fizemos dois golos, poderíamos ter feito quatro ou cinco. Quando começas a ganhar, a fazer dois ou três golos, às vezes os jogadores começam a complicar. Mas a equipa foi muito equilibrada, muito sólida, e voltou a não sofrer golos. Temos sete golos marcados e zero sofridos em três jogos. Cada vez esta equipa está melhor», disse o técnico português à Fla TV, após o encontro.