Jorge Jesus concorda com o regresso das equipas da Liga ao trabalho, com vista a um regresso à competição no final do mês de maio.

«Sei que as equipas vão começar a treinar na segunda-feira e acho muito bem. Temos de saber conviver com o vírus. As equipas dão condições que, se calhar, a maioria das empresas não dá. Vão ser todos testados, os familiares também, andam nos seus carros... Tomara eu que todos os trabalhadores pudessem fazer isto. Se houver alguma oposição a isto então a sociedade toda tem de parar. Estou a falar em treinar, não nos jogos», referiu o técnico no Aeroporto Humberto Delgado, antes do regresso ao Brasil.

«É uma questão de saberes controlar os teus trabalhadores, de saberes controlar esta questão. Se começamos a colocar porquês, temos de ficar um ano em casa e ninguém vai perceber que tem de conviver com o vírus. Não há hipótese, enquanto não existir vacina. Temos de saber conviver, e o povo português tem dado o exemplo. Não podemos ter medo de conviver com aquilo que o mundo criou», acrescentou ainda Jesus.

Os números de covid-19 no Brasil têm sido preocupantes, mas o técnico garantiu, antes da viagem, que não está preocupado: «Estou mentalizado. Enquanto não houver vacina, temos de saber conviver com o vírus. Não há volta a dar, quem pensar o contrário tem de ficar um ano em casa, se calhar. Temos de viver com este vírus, e estar em Portugal ou no Brasil é igual.»