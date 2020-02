No final de mais um título conquistado – Supertaça do Brasil, depois de uma vitória por 3-0 ante o Ath. Paranaense –, Jorge Jesus voltou a deixar rasgados elogios à equipa do Flamengo.

Na conferência de imprensa após a partida, o técnico luso defendeu ainda que as suas ideias não são diferentes só no Brasil.

«Nunca trabalhei com jogadores que fossem tão apaixonados, dedicados e profissionais e que acreditassem tanto no líder [Jesus] que trabalha com eles», afirmou.

«O que tento passar aos nossos jogadores são as minhas ideias. São diferentes? Sim, mas não são diferentes só no Brasil, também são na Europa. Sabemos que não vamos conseguir ganhar todos os jogos, estamos preparados não para perder, mas para melhorar no dia em que perder», prosseguiu.

Jorge Jesus comentou ainda a pausa de Carnaval que se avizinha no Brasil, mas que para os jogadores do mengão será mais curta: «É uma data cultural do povo brasileiro. Percebi isso. Nós em Portugal temos um dia de feriado, vocês têm uma semana. Mas no futebol, quando se enquadra o calendário, temos de olhar primeiro para a nossa responsabilidade. Em função do segundo jogo da Recopa Sul-americana, este carnaval vai ter de deixar de existir. Vai ser mais dentro de casa.»

A terminar, Jesus afirmou que os brasileiros têm de olhar de forma mais positiva para o seu futebol.

«Nós brasileiros – também me considero – temos de olhar de forma mais positiva para o futebol, e não com inferioridade em relação à Europa. No futebol europeu há boas equipas, mas no Brasil também, e o Flamengo é uma delas.»