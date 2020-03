Bem ao seu estilo, Jorge Jesus criticou o relvado do Maracanã, depois de mais uma vitória do Flamengo na Libertadores, ante o Barcelona SC.

Neste momento jogam três equipas no mítico estádio brasileiro – Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama –, uma situação que não agrada ao técnico luso.

«Este relvado do Maracanã não ajuda nada a equipa que tem qualidade técnica. Não favorece em nada os jogadores do Flamengo. Por isso é que não jogamos como queremos em termos de velocidade. O relvado não tem qualidade», afirmou, em conferência de imprensa.

«O estádio não é do Flamengo. Portanto, para fazer a vontade políticos para as equipas do Rio de Janeiro metem todas a jogar no estádio. Deviam meter os quatro grandes e está resolvido politicamente. Mas não pode ser assim. Se é o Flamengo que manda, tem de mandar. Mas não manda nada. Paga, mas não manda nada. (…) É impossível um relvado resistir a três jogos por semana», atirou.

Jesus falou ainda do tema do momento, o coronavírus: «Não tenho capacidade de ter uma opinião científica. Espero bem que conheçam a causa e encontrem uma vacina para conter o vírus. Claro que estamos todos apreensivos. Não sabemos o que fazer, o que as instituições desportivas podem fazer. Vamos ver socialmente. Pelo que sei o Brasil não tem tantos indicadores como na Europa, principalmente em Portugal, que está um bocadinho em pânico.»

Veja a conferência de Jesus, com especial ênfase para as palavras sobre o coronavírus a partir do minuto 15:39: