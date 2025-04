O Al Hilal de Jorge Jesus e Ruben Neves perdeu por 3-1 diante do Al Ahly, na tarde desta terça-feira, e ficou sem possibilidades de disputar a final da Liga dos Campeões da Ásia.

Uma derrota diante a um adversário saudita, após a expulsão de um dos elementos mais importantes do Al Hilal - o defesa Kalidou Koulibaly. Após o encontro, Jesus não evitou falar de arbitragem, em conferência de imprensa.

«Não gosto de falar de árbitros, mas a minha opinião é que o árbitro não estava à altura do jogo, do nível do futebol e do ritmo. Tecnicamente, não tem as capacidades necessárias para atingir este nível. Foi ele que levou o jogo ao nervosismo com as perdas de tempo e fez com que as coisas chegassem a um ponto de tensão entre as duas equipas. Mas eu sou responsável pela derrota e o Al Hilal não foi capaz de passar esta fase», disse.

«Queria muito ganhar a Liga dos Campeões juntamente com os jogadores, é algo a que o Al Hilal aspira, mas não conseguimos ser superiores. O Al-Ahly foi melhor do que a nossa equipa. Na primeira parte, tiveram oportunidades em espaços que não lhes devíamos dar. Eles aproveitaram o espaço que tiveram e marcaram dois golos e conseguiram influenciar o equilíbrio mental dos jogadores. A responsabilidade é minha, não da direção», reforçou.

Jorge Jesus garantiu ainda que «os contratos são para cumprir», dando a entender que está comprometido com o Al Hilal apesar do alegado interesse da Confederação Brasileira de Futebol para que o luso se torne selecionador brasileiro.