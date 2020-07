Virar a página. É assim que o Flamengo encara a saída de Jorge Jesus para o Benfica.

Pelo menos essa foi a mensagem deixada pelo vice-presidentes, Marcos Braz, após um jantar com o técnico português, neste domingo.

«O Benfica precisa pagar a cláusula de rescisão, mas já assumiu uma posição, e penso que não vai existir problema nenhum. O Jorge Jesus já não é problema do Flamengo, agora é problema do Benfica», referiu o dirigente brasileiro.

Confrontado com as notícias relativas ao interesse do Benfica em alguns jogadores do Flamengo, Marcos Braz respondeu que «ninguém está à venda».

«Não tem qualquer tipo de interesse oficial por jogadores nossos, e se existir, para ser educado, eu vou dizer que vai ser difícil sair, para não falar de outra maneira. Se alguém quiser levar um jogador do Flamengo vai lá e paga a cláusula de rescisão, que não é pouca. Acho pouco provável uma equipa ter essas condições hoje em dia», acrescentou.

O vice-presidente do Flamengo falou ainda da escolha do sucessor de Jesus, destacando a importância de decidir com calma.

«É melhor encarar a pressão da imprensa e dos torcedores e escolher com calma do que errar na escolha ou ser menos atento e daqui a quatro ou cinco meses dar algum problema no meio do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil ou da Libertadores», referiu.