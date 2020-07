Durante a apresentação do novo projeto do voleibol do Flamengo, o presidente do Flamengo reiterou que continua a contar com Jorge Jesus. O técnico português, conforme noticiou o Maisfutebol, já tem acordo com o Benfica.



«Acho que ele não está a viajar. Nem digo nada. Vou ficar a perguntar? Eu conto com ele», disse Rodolfo Landim, num áudio libertado por enganado pela televisão oficial do clube.



João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro e Márcio Sampaio (preparadores físicos) e Gil Henriques e Rodrigo Araújo (analistas) acompanham o técnico.