Jorge Jesus pode voltar a ver adeptos nas bancadas já no próximo mês de julho, em jogos do Campeonato Carioca.

Na sexta-feira a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou uma medida que prevê a reabertura de portas a partir de 10 de julho, ainda que seja para ocupação de apenas um terço dos lugares dos estádios.

Quer isto dizer que o Estádio Maracanã, casa do Flamengo de Jorge Jesus, pode ter 22 mil adeptos.

O planeamento da prefeitura prevê ainda que os estádios possam ter dois terços da lotação a partir do dia 1 de agosto, e que a meio do mesmo mês sejam retiradas as restrições. O início do campeonato brasileiro está previsto precisamente para agosto.