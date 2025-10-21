Ainda sem qualquer jogo realizado nesta temporada para a Champions 2 da Ásia (género de Liga Europa), Cristiano Ronaldo não vai a jogo nesta quarta-feira na visita do Al Nassr a casa dos indianos do FC Goa.

«Decidimos que ele descansa quando jogamos fora da Arábia Saudita. Todos querem vê-lo, mas temos de fazer escolhas e optámos por deixá-lo em Riade para preparar o próximo jogo», justificou Jorge Jesus na antevisão ao terceiro jogo dos sauditas na competição.

Depois de defrontar o FC Goa, o Al Nassr visita no sábado o Al-Hazm de Fábio Martins, em jogo da 6.ª jornada da Liga saudita: